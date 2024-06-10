Черников рассказал, что нужно сделать «Краснодару» для завоевания трофея

Сегодня, 09:30
Полузащитник «Краснодара» Александр Черников в интервью «СЭ» ответил на вопрос об отсутствии трофеев у «быков».
— Второй год подряд вы близки к трофею. Почему не везет?
— Без поражений не бывает побед. Наш клуб молодой. Думаю, у него все еще впереди. И к «Краснодару» придут большие трофеи. Нужно продолжать гнуть свою линию.
По итогам сезона-2023/24 «Краснодар» впервые в своей истории завоевал серебряные медали чемпионата России, уступив «Зениту» одно очко в таблице.
«В раздевалке были слезы, пустые взгляды и тишина». Интервью Черникова