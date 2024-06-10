Черников не считает себя грубым игроком: «Агрессивно иду от большого желания побеждать»

Сегодня, 11:15
Полузащитник «Краснодара» Александр Черников в интервью «СЭ» заявил, что не считает себя грубым игроком.
— У тебя репутация одного из самых жестких игроков лиги. Кордоба рассказывал, что если ты видишь ногу, то с ней пора прощаться. Почему предпочитаешь такой стиль?
— Не сказал бы, что я грубый. Где-то, возможно, чересчур агрессивно иду. Но это от большого желания побеждать. Не люблю проигрывать единоборства.
— То есть не ты главный тафгай лиги?
— Нет.
— У тебя есть индивидуальный тренер. Как часто занимаешься с ним?
— Три раза в неделю. Он составляет план тренировок и знает, какие у меня нагрузки в клубе. Учитывая это, мы регулируем упражнения. В основном это профилактика травматизма и стретчинг.
— Как к этому относятся в клубе?
— Нормально.
— Он как-то сказал, что ты — готовый боец для UFC. Что тренер имел в виду?
— Не знаю. Но, скорее всего, он говорил про мои физические данные.
Черников — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне 24-летний полузащитник сыграл в 34 матчах и забил 1 гол.
«В раздевалке были слезы, пустые взгляды и тишина». Интервью Черникова