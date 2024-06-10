Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:15

Черников не считает себя грубым игроком: «Агрессивно иду от большого желания побеждать»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников в интервью «СЭ» заявил, что не считает себя грубым игроком.

— У тебя репутация одного из самых жестких игроков лиги. Кордоба рассказывал, что если ты видишь ногу, то с ней пора прощаться. Почему предпочитаешь такой стиль?

— Не сказал бы, что я грубый. Где-то, возможно, чересчур агрессивно иду. Но это от большого желания побеждать. Не люблю проигрывать единоборства.

— То есть не ты главный тафгай лиги?

— Нет.

— У тебя есть индивидуальный тренер. Как часто занимаешься с ним?

— Три раза в неделю. Он составляет план тренировок и знает, какие у меня нагрузки в клубе. Учитывая это, мы регулируем упражнения. В основном это профилактика травматизма и стретчинг.

— Как к этому относятся в клубе?

— Нормально.

— Он как-то сказал, что ты — готовый боец для UFC. Что тренер имел в виду?

— Не знаю. Но, скорее всего, он говорил про мои физические данные.

Черников — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне 24-летний полузащитник сыграл в 34 матчах и забил 1 гол.

«В раздевалке были слезы, пустые взгляды и тишина». Интервью Черникова

Александр Черников (футбол)
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
0
Читайте также
Германия сыграет в группе А Евро-2024 с Шотландией, Венгрией и Швейцарией
Бобровский стал первой звездой первого матча финала «Флорида» — «Эдмонтон»
Матвиенко указала на несостоятельность Макрона и Шольца как политиков после выборов в ЕП
Нужна звезда вместо Промеса, забивной форвард и лучший игрок Карпина. Кого купить «Спартаку», чтобы включиться в чемпионскую гонку
Результат выборов в ЕП назвали громкой пощечиной для правящей в Германии коалиции
В Петербурге подростки ранили ножом дворника из-за замечания о мусоре
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
«Локомотив» объявил о переходе нападающего «Оренбурга» Воробьева
Жеребьевка групп РПЛ в Кубке России: время начала и где смотреть трансляцию
Черников — о ситуации с Безруковым: «Не понимаю, почему вокруг него такие разборки»
Черников — о возможном переходе Сафонова в «ПСЖ»: «Матвей — вратарь уровня европейского топ-клуба»
Черников назвал трех лучших футболистов сезона РПЛ
Черников ответил на вопрос о своем будущем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Черников — о ситуации с Безруковым: «Не понимаю, почему вокруг него такие разборки»

Хавбек «Краснодара» Черников: «Уважаю Хабиба, но мне не нравится его стиль»