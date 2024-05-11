Хавбек «Краснодара» Кастаньо: «Галицкий всегда хотел добиться чемпионства и давал нам позитивную энергию»

Сегодня, 20:01
Полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо после поражения от «Спартака» (0:1) в 28-м туре чемпионата России поделился мнением об отношении руководства к игре команды.
— Следите ли вы за конкурентами?
— Мы ни на ком не концентрируемся. Мы фокусируемся на своей работе и на том, как сделать лучше свою игру. Мы должны бороться до конца.
— Были ли встречи команды с Галицким весной?
— Президент всегда хотел добиться чемпионства и давал нам позитивную энергию.
— Есть ли ощущение, что руководство недовольно командой?
— По правде говоря, не знаю. Но кто будет доволен после стольких поражений подряд?
«Спартак» (46 очков) поднялся на четвертое место в РПЛ. «Краснодар» (50) остается вторым, но может опуститься на третью строчку по итогам тура, если «Динамо» (50) наберет очки в матче с «Балтикой». «Быки» не сумели одержать победу и забить в третьем матче кряду.