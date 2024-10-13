Хавбек «Крыльев» Бабкин объяснил неудачные результаты команды в этом сезоне

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин объяснил, с чем связаны неудачные результаты команды в нынешнем сезоне.

«Честно говоря, даже не знаю, с чем связать такой тяжелый старт сезона для «Крыльев». Вроде бы играем также, как и играли. Но где-то не забиваем свои моменты, где-то допускаем ненужные индивидуальные ошибки. Отсюда и не лучшие результаты», —приводит слова Бабкина Legalbet.

После 11 туров чемпионата России команда Игоря Осинькина занимает десятое место в таблице, набрав 11 очков.

В следующем матче «Крылья Советов» 20 октября встретятся на выезде с «Оренбургом».