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Сегодня, 16:28

Хавбек «Крыльев» Бабкин объяснил неудачные результаты команды в этом сезоне

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Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин объяснил, с чем связаны неудачные результаты команды в нынешнем сезоне.

«Честно говоря, даже не знаю, с чем связать такой тяжелый старт сезона для «Крыльев». Вроде бы играем также, как и играли. Но где-то не забиваем свои моменты, где-то допускаем ненужные индивидуальные ошибки. Отсюда и не лучшие результаты», —приводит слова Бабкина Legalbet.

После 11 туров чемпионата России команда Игоря Осинькина занимает десятое место в таблице, набрав 11 очков.

В следующем матче «Крылья Советов» 20 октября встретятся на выезде с «Оренбургом».

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Сергей Бабкин

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