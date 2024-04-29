Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:38

Хавбек «Крыльев» Витюгов: «Глупо в матчах с «Зенитом» или с «Краснодаром» лететь в атаку»

Telegram Дзен

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов высказался об итогах матча 26-го тура чемпионата России против «Краснодара» (0:0).

«Ничья с лидером — хороший результат, — приводит Metaratings.ru слова хавбека. — С другой стороны, наверное, мы все-таки больше расстроены, что не получилось победить. Но грех жаловаться. В конце сезона посмотрим в таблицу и подсчитаем очки. Чем выше по итогам этого сезона мы будем, тем для нас лучше. Естественно, все в таблицу смотрим, но каких-то громких слов сейчас говорить не хочется. Глупо в матчах с «Зенитом» или с «Краснодаром» лететь в атаку. Зная уровень исполнителей у соперника, где-то больше играли от обороны».

«Крылья» с 40 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: metaratings.ru
ФК Крылья Советов (Самара)
Максим Витюгов
Обсудить
Читайте также
Отца норвежских бегунов лишили аккредитации на Олимпиаду из-за скандала
Украинские комментаторы оскорбили российских футболистов в прямом эфире
Карта спецоперации на Украине 29 апреля
Юран метил в «Спартак», называл судей опоссумами, а его команду материли эксперты. За что «Пари НН» уволил тренера
Посол РФ дал в МИД Италии исчерпывающие разъяснения о решении по «дочке» Ariston
Глава Федерации бокса Красноярского края подрался в кафе с похоронными агентами
Популярное видео
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Динамо» — «Зенит», «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
«Сочи» — «Факел»: гол хозяев отменен из-за офсайда
Хавбек «Краснодара» Кривцов: «Если и получать карточки, то только по делу»
Президент «Урала» после ничьей с «Рубином»: «Не знаю как, но у меня пока хватает нервов»
Дмитрий Гафин: «Чтобы претендовать на чемпионство, «Динамо» нужно прибавить во всем»
Рахимов — о ничьей с «Уралом»: «Недоволен результатом, игроки расстроены»
«Ростов» — «Оренбург»: стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Агент Гарсия назвал неэтичным разговор о возможном уходе бразильцев из «Зенита»

Тигиев назвал Маурисио самым странным игроком «Спартака»