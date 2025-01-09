Батраков — о победе в премии «Первая пятерка»: «Раньше видел, как Миранчук получал ее. Приятно стоять здесь»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков поделился эмоциями от победы в премии «Первая пятерка». Церемония вручения награды прошла в Москве в Центральном доме детей железнодорожников.

— Какие чувства испытал, когда вручали награду?

— Очень приятно получать такую награду. Раньше видел, как Алексей Миранчук ее получал и, конечно, будучи игроком «Локомотива» тоже хотелось ее получить. Приятно стоять здесь.

— Какие планы дальше?

— Первостепенное — это двигаться с командой наверх, побеждать в каждом матче и оказаться как можно выше в весенней части.

Среди 105 экспертов Батракова назвали лучшим молодым футболистом 98 человек. 19-летний россиянин набрал 518 баллов. Второе место в голосовании занял полузащитник «Краснодара» Данила Козлов (237 баллов), на третьей строчке — защитник «Рубина» Илья Рожков (166 баллов).

(Дарик Агаларов)