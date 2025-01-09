Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:00

Батраков — о победе в премии «Первая пятерка»: «Раньше видел, как Миранчук получал ее. Приятно стоять здесь»

Telegram Дзен

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков поделился эмоциями от победы в премии «Первая пятерка». Церемония вручения награды прошла в Москве в Центральном доме детей железнодорожников.

— Какие чувства испытал, когда вручали награду?

— Очень приятно получать такую награду. Раньше видел, как Алексей Миранчук ее получал и, конечно, будучи игроком «Локомотива» тоже хотелось ее получить. Приятно стоять здесь.

— Какие планы дальше?

— Первостепенное — это двигаться с командой наверх, побеждать в каждом матче и оказаться как можно выше в весенней части.

Среди 105 экспертов Батракова назвали лучшим молодым футболистом 98 человек. 19-летний россиянин набрал 518 баллов. Второе место в голосовании занял полузащитник «Краснодара» Данила Козлов (237 баллов), на третьей строчке — защитник «Рубина» Илья Рожков (166 баллов).

(Дарик Агаларов)

Алексей Батраков
ФК Локомотив (Москва)
Читайте также
В Красноярске зарезали призера международных турниров по вольной борьбе Якименко
Файзуллин на встрече с Путиным заявил о выделении 4,5 трлн рублей на федпроект
Почему Хлусевича убирают из «Спартака», правда ли, что у Станковича к нему личная неприязнь и может ли «Зенит» купить защитника. Трансферная тайна красно-белых
Названы главные спортивные события новогодних праздников
В МВД рассказали о двух схемах действий мошенников через «Госуслуги»
В Калифорнии сгорели дома известных актеров из-за лесных пожаров
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Полузащитник «Пари НН» Тичич назвал лучших игроков первой части сезона РПЛ
Батраков: «Отпуск провел отлично. Постараюсь радовать болельщиков в весенней части»
Полузащитник «Пари НН» Тичич: «Зенит» впечатляет — он столько лет на вершине»
Полузащитник «Пари НН» Тичич: «Каждый, кто увлекается футболом, отлично знает Аршавина»
Кавазашвили о потенциальных новичках «Зенита»: «За короткий период игрок не сможет притереться»
Полузащитник «Пари НН» Тичич: «Возможно, кто-то приезжает в Россию из-за денег, но я здесь, чтобы развиваться»
Сегодня
Вчера
Неделя