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Сегодня, 16:03

Антон Миранчук: «Выкуп в «Торино» с братом не обсуждали, мы чисто по футболу»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мыслями о возможном выкупе «Торино» у «Аталанты» его брата Алексея Миранчука.

— Я очень рад за брата, переживаю. Вернется ли в «Аталанту» с уходом Малиновского? Время покажет. Сейчас что об этом говорить.

— Не обсуждали с ним возможный выкуп в «Торино»?

— Нет, не обсуждали. Мы чисто по футболу, все по делу, все насущее.

27-летний Алексей Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды с августа 2022-го. В текущем сезоне он провел за итальянскую команду 11 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

Алексей Миранчук
Антон Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
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