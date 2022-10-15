Хавбек «Локомотива» Карпукас: «Всем надо отдаваться полностью, только тогда результат придет»

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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил причину неудачного старта команды в РПЛ. 15 октября железнодорожники обыграли «Торпедо» (1:0) в 13-м туре чемпионата России.
— Вы могли сегодня в случае поражения опуститься на последнее место, это была бы трагедия совсем?
— Зачем об этом думать, если мы выиграли сегодня?
— Как оттолкнуться от этого дна и подняться наверх?
— Нам очень тяжело даются очки. Нужно цеплять их в тех матчах, которых мы можем и должны. Настрой у команды должен быть абсолютно на каждый матч. Мы понимаем, что без желания на каком-то классе выигрывать нам тяжело. Всем надо отдаваться полностью, только тогда результат придет.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования