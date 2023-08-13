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Сегодня, 15:26

Хавбек «Локомотива» Марадишвили получил грузинский паспорт

Виктория Кравченко
Константин Марадишвили.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили получил грузинский паспорт, сообщает Georgian Footy. Информацию для источника подтвердил вице-президент Федерации футбола Грузии Александр Иашвили.

На данный момент футболист ждет одобрения ФИФА для выступлений за сборную Грузии.

Вчера, 12 августа, хавбек вышел на замену в матче 4-го тура Российской РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1). Он забил гол на 90+3-й минуте.

В текущем сезоне 23-летний футболист провел один матч и забил один гол в РПЛ.

ФК Локомотив (Москва)
Константин Марадишвили
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