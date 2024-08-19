Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:43

Хавбек «Локомотива» Тикнизян назвал причины спада в своей игре

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, с чем связан спад его игровой формы.

«В марте у меня была травма. Она, конечно, была не такой серьезной, но заняла очень много времени для реабилитации. А потом — конкуренция. Пока я восстанавливался, ребята, которые играют на моей позиции были лучше, поэтому им давали больше игрового времени, что абсолютно нормально. У нас хорошая и здоровая атмосфера в коллективе, поэтому всё закономерно», — цитирует Тикнизяна Legalbet.

В сезоне-2024/25 Тикнизян сыграл в шести матчах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Источник: Legalbet
Наир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
1
Обсудить
Читайте также
В чемпионате Филиппин реализовали первый в истории четырехочковый бросок
Российский альпинист Сергей Нилов пропал в горах Пакистана
Американец объяснил решение пойти добровольцем на СВО
Страна так и не решила — предатели они или герои. Сбежавших из СССР Протопопова и Белоусову похоронят в Санкт-Петербурге
Харрис заявила о продолжении работы США по достижению сделки о перемирии в Газе
Пользователи из России пожаловались на сбой в работе Telegram
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кечинов — о Барко: «Футболисты вокруг него заиграли в новых ярких красках»

Полузащитник «Пари НН» Царукян рассказал, что решило исход матча с «Краснодаром»