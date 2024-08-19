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Сегодня, 17:52

Хавбек «Локомотива» Тимофеев уверен, что у Батракова и Ракова большое будущее

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Локомотива» Артем Тимофеев рассказал о перспективах воспитанников команды — полузащитника Алексея Батракова и нападающего Вадима Ракова.

«Леша Батраков и Вадим Раков большие молодцы. Очень рад за них, за то, как они себя проявляют. Ребята прогрессируют. Надеюсь, что с каждым матчем они будут играть все лучше. Уверен на 100 процентов, что у них большое будущее», — цитирует Тимофеева Legalbet.

В сезоне-2024/25 Батраков провел за «Локомотив» 7 игр, забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.

У Ракова 6 матчей за команду в текущем сезоне, 3 гола и 2 голевых паса.

Источник: Legalbet
Артем Тимофеев
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
Вадим Раков
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