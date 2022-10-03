Майга: «Всегда против тех, кто говорит плохо про Россию! Я настоящий патриот!»

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Мамаду Майга в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, комфортно ли ему в России.

«Я уже 5 лет в России. Я чисто русский! У меня здесь семья. Я уже привык к здешней жизни, культуре, кухне! На меня ничего давит, я абсолютно счастлив. Всегда против тех, кто говорит плохо про Россию! Я настоящий патриот!» — сказал Майга «СЭ».

В этом сезоне футболист провел 9 матчей в РПЛ, забив 1 гол.

Карьеру 27-летний полузащитник начал в малийской команде «Жанна д'Арк». В России с 2020 года он выступал за «Велес» (Москва). В ноябре 2021 года Майга получил российское гражданство. В «Нижний Новгород» хавбек прешел летом 2022 года, заключив с клубом соглашение на три года.