Сегодня, 22:39
Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич оценил работу под руководством главного тренера команды Владимира Слишковича.
«Для меня работать со Слишковичем — удовольствие, особенно сказывается то, что он мой земляк. Это дает еще больше мотивации доказывать ему. Он отлично строит тренировочный процесс, все занимаются на максимуме. Он объясняет нам свои методы, чего хочет от команды. Футболисты любят его, остается только набирать очки», — приводит слова Башича «РБ Спорт».
41-летний босниец возглавил «Оренбург» в октябре. С того момента команда провела шесть матчей, в которых одержала одну победу, один раз сыграла вничью и четырежды уступила. После 16 туров «Оренбург» с 8 очками замыкает турнирную таблицу РПЛ.
|И
|М
|О
|1
|Зенит
|16
|34-7
|39
|2
|Краснодар
|16
|34-9
|38
|3
|Локомотив
|16
|32-23
|34
|4
|Спартак
|16
|30-14
|31
|5
|Динамо
|16
|32-18
|31
|6
|ЦСКА
|16
|25-12
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|16
|22-27
|20
|9
|Пари НН
|16
|15-27
|16
|10
|Акрон
|16
|19-33
|16
|11
|Динамо Мх
|16
|9-14
|16
|12
|Кр. Советов
|16
|15-24
|15
|13
|Химки
|16
|18-30
|13
|14
|Факел
|16
|11-24
|13
|15
|Ахмат
|16
|14-31
|9
|16
|Оренбург
|16
|16-31
|8
|И
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|16 (10+6)
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|14 (12+2)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|11 (8+3)