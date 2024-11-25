Хавбек «Оренбурга» Башич: «Работать со Слишковичем — удовольствие»

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич оценил работу под руководством главного тренера команды Владимира Слишковича.

«Для меня работать со Слишковичем — удовольствие, особенно сказывается то, что он мой земляк. Это дает еще больше мотивации доказывать ему. Он отлично строит тренировочный процесс, все занимаются на максимуме. Он объясняет нам свои методы, чего хочет от команды. Футболисты любят его, остается только набирать очки», — приводит слова Башича «РБ Спорт».

41-летний босниец возглавил «Оренбург» в октябре. С того момента команда провела шесть матчей, в которых одержала одну победу, один раз сыграла вничью и четырежды уступила. После 16 туров «Оренбург» с 8 очками замыкает турнирную таблицу РПЛ.