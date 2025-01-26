Майга — о возвращении после травмы: «Непередаваемые эмоции — это кайф!»

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга прокомментировал свое возвращение на поле после тяжелой травмы.

25 января «Пари НН» в товарищеском матче проиграл боснийскому «Борацу». 29-летний хавбек принял участие в игре. Он вышел на поле впервые с апреля прошлого года.

«Горжусь проделанной работой, чтобы через восемь месяцев снова выйти на поле. Я чувствовал поддержку игроков и тренерского штаба. Эмоции, которые я испытал, наверное, бывают только раз в жизни. Получил большое удовольствие, что удалось сыграть. Непередаваемые эмоции — это кайф!» — приводит слова Майги пресс-служба нижегородцев.