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Сегодня, 10:30

Натхо — о матче с ЦСКА: «Возвращение на этот стадион будет особенным для меня»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о предстоящей игре Братского Кубка против ЦСКА.

«Этот город особенный для меня. Я с семьей провел здесь 4 года когда играл за ЦСКА. Возвращение на этот стадион будет особенным для меня. Я надеюсь, что можно будет этим насладиться. Верю в хорошую игру», — сказал Натхо «СЭ».

Матч Братского кубка ЦСКА — «Партизан» пройдет в воскресенье 7 июля на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19.30 мск.

В среду, 3 июля, «Динамо» дома проиграло «Партизану» в серии 11-метровых (2:2, пенальти — 2:4).

Натхо выступал в России за «Рубин» и ЦСКА с 2010 по 2018 год. Израильтянин вместе с московским клубом стал чемпионом России, а с казанцами — обладателем Кубка страны.

Бибрас Натхо
ФК Партизан
ФК ЦСКА (Москва)
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