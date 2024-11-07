Хавбек «Ростова» Байрамян сообщил, когда планирует завершить карьеру

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал о своих планах относительно продолжения карьеры.

«Посмотрим, чем буду заниматься после завершения карьеры. Я хочу еще годика три как минимум поиграть. Чувствую внутри себя, что есть силы», — приводит слова Байрамяна Legalbet.

Байрамян играет за футбольный клуб «Ростов» с 2010 года. За это время он принял участие в 227 матчах команды, забил 11 голов и сделал 20 результативных передач.

В текущем сезоне 32-летний полузащитник сыграл в 17 матчах и отдал 2 голевые передачи. Контракт Байрамяна с «Ростовом» рассчитан до июля 2025 года.