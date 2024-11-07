Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:08

Хавбек «Ростова» Байрамян сообщил, когда планирует завершить карьеру

Telegram Дзен

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал о своих планах относительно продолжения карьеры.

«Посмотрим, чем буду заниматься после завершения карьеры. Я хочу еще годика три как минимум поиграть. Чувствую внутри себя, что есть силы», — приводит слова Байрамяна Legalbet.

Байрамян играет за футбольный клуб «Ростов» с 2010 года. За это время он принял участие в 227 матчах команды, забил 11 голов и сделал 20 результативных передач.

В текущем сезоне 32-летний полузащитник сыграл в 17 матчах и отдал 2 голевые передачи. Контракт Байрамяна с «Ростовом» рассчитан до июля 2025 года.

Источник: Legalbet
Хорен Байрамян
ФК Ростов

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
В Петропавловске-Камчатском медведь забрел к школе и детскому саду
Трюдо обсудил с Трампом двусторонние отношения США и Канады
Остеопат дал советы по организации рабочего места для сохранения здоровья
Мбаппе невзлюбили в «Реале»: Анчелотти считает его проблемой, команда не зовет на ужины
Дзюба хочет вернуться в сборную России и побить рекорд Кержакова
Теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко разводятся
Сегодня
Вчера
Неделя