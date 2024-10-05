Щетинин: «Карпин никогда не выделяет никого из игроков другой команды»

Хавбек «Ростова» Кирилл Щетинин рассказал о работе с Валерием Карпиным.

«Георгич вообще никогда никого не выделяет из игроков другой команды. Мы как бы исходим из себя. Не подстраиваемся ни под кого. То есть мы играем в свою игру. А то, что у кого-то игроки сильные и с кем-то надо играть особенно плотно, — такого нет. Валерий Георгиевич такого ни разу не говорил и никого не выделял», — цитируют Щетинина «Известия».

После 10 туров «Ростов» набрал 12 очков и занимает 8-е место в таблице РПЛ.