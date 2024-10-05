Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:29

Щетинин: «Карпин никогда не выделяет никого из игроков другой команды»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Хавбек «Ростова» Кирилл Щетинин рассказал о работе с Валерием Карпиным.

«Георгич вообще никогда никого не выделяет из игроков другой команды. Мы как бы исходим из себя. Не подстраиваемся ни под кого. То есть мы играем в свою игру. А то, что у кого-то игроки сильные и с кем-то надо играть особенно плотно, — такого нет. Валерий Георгиевич такого ни разу не говорил и никого не выделял», — цитируют Щетинина «Известия».

После 10 туров «Ростов» набрал 12 очков и занимает 8-е место в таблице РПЛ.

Источник: Известия
Валерий Карпин
ФК Ростов
Кирилл Щетинин

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
P. Diddy подозревается в педофилии и секс-торговле
Российские военные рассказали о помощи жителям при освобождении Угледара
Военнослужащие группировки войск «Центр» эвакуировали подбитый танк ВСУ
Борец Садулаев готовится выступить на чемпионате мира
Экс-сотрудник ABBYY рассказал о массовых увольнениях россиян из компании
Перешел в СКА репера Басты, чтобы закончить карьеру с самогоном и гитарой. Что происходит с экс-капитаном «Спартака» Глушаковым
Материалы сюжета РПЛ, 11-й тур: «Динамо» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Гаджиев объяснил, почему Джикия перешел в «Химки»
Агент Сафонов считает, что как тренер Карпин сильнее Станковича
«Зенит» — «Оренбург»: во сколько начнется и где смотреть матч РПЛ онлайн
РПЛ, расписание и результаты 11-го тура: «Зенит» — «Оренбург», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Пьянич готовится к дерби с «Динамо». Вдохновленный чудом Виллиана Жозе «Спартак» примет разозленного Карпина. Красота, а не интрига!
«Акрон» — «Пари НН»: во сколько начнется и где смотреть матч РПЛ онлайн
Сегодня
Вчера
Неделя