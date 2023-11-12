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РПЛ

12 ноября, 23:56

Карпин назвал футболистов «Ростова» девочками после первого тайма матча со «Спартаком»

Виктория Кравченко
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов рассказал о реакции главного тренера команды Валерия Карпина на игру ростовчан в первом тайме матча 15-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:2).

Красно-белые забили голы на 4-й и 15-й минутах, южане ответили на 81-й.

«Поговорили с командой на тему того, что плохо начали матч: все было видно, интенсивность у нас была нулевая. Думаю, что только из-за этого. Настрой был. Валерий Георгиевич сказал: «Девочки вышли не биться, а просто бегать на поле». Мы проиграли всю борьбу, поэтому в первом тайме и сыграли так плохо», — цитирует Миронова «Матч ТВ».

На пресс-конференции после матча сам Карпин назвал игру своей команды в первом тайме катастрофой.

«Спартак» набрал 24 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» располагается на 11-м месте (17 очков).

В следующем туре чемпионата России-2023/24 красно-белые 25 ноября сыграют на выезде с «Балтикой», а ростовчане 26 ноября примут «Пари НН».

Алексис Дуарте и&nbsp;Гильермо Абаскаль. «На арене всегда есть бык и тореадор, а все остальные хотят крови». Абаскаль и Карпин подвели итоги матча «Спартак» — «Ростов»
Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1978683_Devochki_vyshli_ne_bitsa_a_prosto_begat_na_pole_Futbolist_Rostova_Mironov_o_slovah_Karpina_o_pervom_tajme_matcha_so_Spartakom
Валерий Карпин
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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