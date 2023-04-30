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Сегодня, 11:24

Хавбек «Ростова» Тугарев оценил ничейный матч со «Спартаком»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Ростова» Роман Тугарев рассказал, что думает о ничейном матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

— Второй тайм был более интересным как для нас, так и для болельщиков. Мы могли выиграть. Жаль, что пропустили в конце, но ничего страшного.

— «Спартак» взвинтил скорости, или вы уже поверили под конец матча в свою победу?

— Так всегда: когда ведешь в счете в конце матча, пытаешься удержать счет. Не знаю, повысил ли скорость «Спартак», забили же они в итоге со стандарта.

— Вы по-прежнему опережаете «Спартак» на одно очко. Веришь, что «Ростов» займет второе место?

— Мы идем от игры к игре. Сейчас каждый матч определяющий, каждый надо выигрывать, а в конце, после последнего тура, посмотрим, как будет в итоге, — сказал Тугарев Metaratings.ru.

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав по итогам 25 сыгранных туров 50 очков. «Спартак» - третий с 49 баллами.

Источник: https://metaratings.ru/news/tugarev-rostov-mog-pobedit-spartak-zhal-chto-propustili-v-konce-no-nichego-strashnogo-247326/
Роман Тугарев
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