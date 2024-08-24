Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:30

Хавбек «Рубина» Иванов точно не может назвать фаворита в матче «Спартака» с «Зенитом»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов рассказал, что думает о предстоящем матче 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

— Следим за всем футболом — я вчера и «Тюмень» — «Арсенал» смотрел, и «СКА-Хабаровск» — «Сокол». Конечно, будем смотреть — афиша завораживающая.

Прогнозы? Если быть объективным, будь у «Зенита» был оптимальный состав, то вопросов бы не возникало. А тут мы даже не знаем, выйдет ли на поле Вендел — говорят, что он не сыграет, хотя вчера я еще видел, что он на предыгровой тренировался. Может, какая-то замануха от «Зенита» (смеется), — цитирует Иванова Metaratings.ru.

Игра пройдет в субботу, 24 августа, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 17:30 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Обсудить
Читайте также
Жена Сергея Мандреко рассказала о тяжелой болезни мужа
Российский бодибилдер Мишин умер в США в возрасте 48 лет
ВСУ совершили неудачную попытку прикрепить флаг Украины на телевышку в ЛНР
Быстрова считали предателем, Бакаев провалился, а Дзюбу невзлюбили все. Истории футболистов, которые переходили из «Спартака» в «Зенит»
В Якутии из-за отказа двигателя самолет Ан-2 совершил аварийную посадку
В Британии разработали план на случай смерти кота Ларри из резиденции премьер-министра
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Зенит» — «Спартак», «Динамо» — «Краснодар» и другие матчи
«Зенит» — «Спартак»: Нагучев считает, что красно-белые возьмут очки в Санкт-Петербурге
Гершкович: «У «Динамо» и «Локомотива» есть проблемы, прежде всего в обороне»
«Зенит» — «Спартак»: прямая трансляция матча РПЛ начнется в 16.30
Малафеев считает, что «Зенит» найдет способы компенсировать отсутствие травмированных игроков
Хлестов считает, что «Зенит» играет в «спартаковский футбол»
Хлестов назвал удачу главным оружием «Спартака» в матче против «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — «Спартак»: прямая трансляция матча РПЛ начнется в 16.30

В «Локомотиве» не смогли ответить на вопрос о возможном возвращении Антона Миранчука