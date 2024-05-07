Хавбек «Рубина» Иву рассказал, как его били в школе и дома

Полузащитник «Рубина» Угочукву Иву вспомнил, как его били в школе и дома. В июле 2023 года футболист перешел в казанский клуб из армянского «Урарту».

«Знаешь, что такое кобоко? Это особая палка, которой в Африке наказывают школьников. В Нигерии это традиция: если ходишь в школу, ощутишь на себе кобоко. Получишь плохую отметку или похулиганишь, неизбежно ударят. И мне прилетало. Дома тоже случалось: отец не поощрял мое увлечение футболом и хотел, чтобы я устроился на нормальную работу. Стоило мне допоздна задержаться во дворе, и кобоко шла в ход! Но когда я стану отцом, то ни за что не стану так наказывать детей», — цитирует Иву Sport24.

В нынешнем сезоне 24-летний хавбек провел за «Рубин» 27 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро.