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Сегодня, 11:21

Хавбек сборной Албании Мучи считает, что Митай готов играть за «Ювентус»

Руслан Минаев
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Полузащитник сборной Албании и турецкого «Бешикташа» Эрнест Мучи прокомментировал информацию об интересе «Ювентуса» к защитнику «Локомотива» Марио Митаю.

«Конечно, Митай готов играть за «Ювентус». Он сильно вырос, играя за сборную и свой клуб. Думаю, он готов к большому переходу. Но нужно помнить, что Марио еще очень молод, и ему многому предстоит научиться. Но совершенно точно, что благодаря своим качествам он является одним из лучших на левом фланге защиты. Я реально им горжусь», — цитирует Мучи «РБ Спорт».

Митай выступает за «Локомотив» с августа 2022 года. В текущем сезоне он провел за железнодорожников 21 матч во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Источник: РБ Спорт
Сборная Албании по футболу
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ювентус
Марио Митай
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