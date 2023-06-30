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Сегодня, 12:20

Хавбек «Сочи» Коваленко подписал пятилетний контракт с «Зенитом»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко 30 июня стал игроком «Зенита». Официально об этом будет объявлено в ближайшее время, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, питерский клуб заплатит сочинцам за 19-летнего игрока 200 миллионов рублей отступных. Контракт хавбека с «Зенитом» рассчитан на пять лет.

В минувшем сезоне Коваленко играл в аренде за «Крылья Советов». В клубе он провел 30 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,8 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-kovalenko-podpisal-kontrakt-s-zenitom/
ФК Зенит
ФК Сочи
Александр Коваленко
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