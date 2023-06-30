Хавбек «Сочи» Коваленко подписал пятилетний контракт с «Зенитом»

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко 30 июня стал игроком «Зенита». Официально об этом будет объявлено в ближайшее время, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, питерский клуб заплатит сочинцам за 19-летнего игрока 200 миллионов рублей отступных. Контракт хавбека с «Зенитом» рассчитан на пять лет.

В минувшем сезоне Коваленко играл в аренде за «Крылья Советов». В клубе он провел 30 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,8 миллиона евро.