Хавбек «Сочи» Сааведра о победе над «Ахматом»: «Команда выдержала, проявила характер»

Полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра прокомментировал победу над «Ахматом» (4:2) в 13-м туре чемпионата России.

«Это была очень тяжелая игра. Здесь, на этом стадионе, всегда непросто играть — «Ахмат» дома выступает очень уверенно, и мы понимали, что нас ждет непростое испытание. Мы старались искать свои шансы, в том числе на контратаках, и нам удалось реализовать свои моменты и забить важные голы. Нужно отметить и соперника — при определенном стечении обстоятельств они могли сравнять счет. Поэтому победа далась действительно нелегко.

Очень важно было забить первым. Мы отрабатывали подобные розыгрыши и варианты стандартов на тренировках, и приятно, что получилось реализовать задуманное. Удалось выиграть борьбу и направить мяч в сетку — это стало важным моментом матча.

В концовке встреча получилась особенно напряженной. «Ахмат» усилил игру заменами, добавил мощи впереди, активно использовал подачи и прострелы, делая ставку на высокорослых игроков. Игрок, вышедший на замену, забил оба гола, и нам пришлось очень непросто. Но команда выдержала, проявила характер и довела матч до победы.

Хочется поблагодарить всех ребят за самоотдачу и отметить игру соперника — это была действительно боевая встреча. Такие победы придают уверенность и помогают двигаться дальше. Мы продолжим работать, чтобы радовать наших болельщиков новыми результатами», — приводит слова Сааведры пресс-служба сочинцев.

«Сочи» одержал вторую победу в сезоне и с 8 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» с 16 очками — на 9-й строчке.