Хавбек «Спартака» Игнатов рассказал об игре под руководством Слишковича

Сегодня, 20:14
Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал работу Владимира Слишковича в московском клубе после матча с «Локомотивом» (3:2). На данный момент он является исполняющим обязанности главного тренера.
— Что поменялось в «Спартаке» при Слишковиче? Кажется, команда стала спокойнее.
— Возможно, мы немного выдохнули. Это дало нам уверенность. Думаю, на поле это видно. С таким количеством перестановок в составе игра команды не поменялась, и это принесло нам результат.
— Вы чувствуете, что появился шанс стабильно выходить в составе?
— Конечно, раз меня выпускают.
— Пошли разговоры, что Слишкович может стать новым Каррерой. Как относитесь к такому мнению?
— Слишкович — это Слишкович. Он нам помогает, дает указания, а мы стараемся на поле своей игрой помогать ему.
— Вам комфортно с ним работать? Хотели бы, что он остался на следующий сезон?
— Нас все устраивает, — цитирует Игнатова «Евро-Футбол.Ру».
14 апреля испанский специалист Гильермо Абаскаль покинул пост главного тренера. Его место временно занял Слишкович.
После 26 туров чемпионата России «Спартак» (42 очка) занимает 4-е место в турнирной таблице.