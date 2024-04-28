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Сегодня, 20:14

Хавбек «Спартака» Игнатов рассказал об игре под руководством Слишковича

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал работу Владимира Слишковича в московском клубе после матча с «Локомотивом» (3:2). На данный момент он является исполняющим обязанности главного тренера.

— Что поменялось в «Спартаке» при Слишковиче? Кажется, команда стала спокойнее.

— Возможно, мы немного выдохнули. Это дало нам уверенность. Думаю, на поле это видно. С таким количеством перестановок в составе игра команды не поменялась, и это принесло нам результат.

— Вы чувствуете, что появился шанс стабильно выходить в составе?

— Конечно, раз меня выпускают.

— Пошли разговоры, что Слишкович может стать новым Каррерой. Как относитесь к такому мнению?

— Слишкович — это Слишкович. Он нам помогает, дает указания, а мы стараемся на поле своей игрой помогать ему.

— Вам комфортно с ним работать? Хотели бы, что он остался на следующий сезон?

— Нас все устраивает, — цитирует Игнатова «Евро-Футбол.Ру».

14 апреля испанский специалист Гильермо Абаскаль покинул пост главного тренера. Его место временно занял Слишкович.

После 26 туров чемпионата России «Спартак» (42 очка) занимает 4-е место в турнирной таблице.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005624566_ignatov_rasskazal_chto_pomenyalos_v_spartake_pri_slishkoviche
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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