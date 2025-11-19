Видео
Сегодня, 10:01

Хавбек «Спартака» Дмитриев: «Когда из Второй лиги перешел в «Урал» — крышу снесло. Покупал кучу вещей»

Руслан Минаев

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал, как на нем сказался быстрый карьерный взлет.

«У меня такой скачок произошел, когда я из Второй лиги перешел в «Урал», у меня тоже крышу снесло, — цитирует ТАСС Дмитриева. — Я там месяца два-три, наверное, кучу вещей покупал, кроссовок и прочего. А потом просто как-то одумался, понял, что так делать нельзя, начал откладывать».

По его словам, справиться с этой проблемой помогает воспитание.

«Наверное, когда ты должен думать о будущем. Ты должен понимать, что все равно у тебя что-то должно быть на будущее, так как футбольная карьера не такая долгая. Это же все равно влияет на твое сегодняшнее состояние, твое самочувствие», — сказал он.

Дмитриев играет за «Спартак» с лета 2024 года. В этом сезоне 21-летний россиянин провел 19 игр, забил один гол и сделал шесть результативных передач.

Источник: ТАСС
1

  • Артемон Доберманов

    Нормальный парень.удачи ему.

    19.11.2025

