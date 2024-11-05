Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:30

Литвинов: «Речь для КДК? Буду говорить как есть — когда брата бьют, лезешь помочь»

Telegram Дзен

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал вызов в КДК РФС после удаления в матче с ЦСКА (2:0) в 14-м туре РПЛ.

— Речь для КДК подготовили?

— Буду говорить как есть. Мы все — одна семья, и все это осознаем. Когда видишь, что твоего близкого друга, брата, бьют, ты лезешь помочь. Честно, я 100 раз пересмотрел эпизод, и там видно, что с моей стороны нет агрессии. Я не лез бить кого-то. Я увидел, что Бабича окружили игроки ЦСКА в этой суматохе. Прилетело мне в итоге. Защитил Бабича.

(Дарик Агаларов)

Игрок ЦСКА Виллиан Роша и&nbsp;футболист &laquo;Спартака&raquo; Срджан Бабич устроили массовую драку в&nbsp;дерби. 2&nbsp;ноября 2024 года. Виллиана Рошу избаловала ЭСК, но в драке в дерби виноват судья Сухой

Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
В Узбекистане мужчину приговорили к пяти годам колонии за наемничество
Биография Ронды Роузи: дзюдо и рестлинг, легенда UFC и съемки в боевиках
Биография Остона Мэттьюса: жизнь и карьера американского форварда-рекордсмена
Мбаппе невзлюбили в «Реале»: Анчелотти считает его проблемой, команда не зовет на ужины
«Известия» опубликовали кадры с места атаки дрона ВСУ по жилому дому в Белгороде
Военные РФ пресекли попытку захвата ВСУ Запорожской АЭС
Материалы сюжета РПЛ, 14-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Лунев пропустит около месяца из-за травмы колена
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя