Сегодня, 21:30
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал вызов в КДК РФС после удаления в матче с ЦСКА (2:0) в 14-м туре РПЛ.
— Речь для КДК подготовили?
— Буду говорить как есть. Мы все — одна семья, и все это осознаем. Когда видишь, что твоего близкого друга, брата, бьют, ты лезешь помочь. Честно, я 100 раз пересмотрел эпизод, и там видно, что с моей стороны нет агрессии. Я не лез бить кого-то. Я увидел, что Бабича окружили игроки ЦСКА в этой суматохе. Прилетело мне в итоге. Защитил Бабича.
(Дарик Агаларов)