Хавбек «Спартака» Мартинс обратился к болельщикам после матча с «Сочи»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 8-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0).

«Привет, болельщики «Спартака»! Мы очень рады победить сегодня. Мы контролировали игру и забили долгожданный гол в концовке. Потрясающий мяч от Бабича! Да, мы счастливы. Вперед, «Спартак», — передает слова Мартинса пресс-служба «Спартака».

Победный гол забил защитник московского клуба Серджан Бабич на 90+1-й минуте.