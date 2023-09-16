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РПЛ

Сегодня, 21:53

Хавбек «Спартака» Мартинс обратился к болельщикам после матча с «Сочи»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 8-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0).

«Привет, болельщики «Спартака»! Мы очень рады победить сегодня. Мы контролировали игру и забили долгожданный гол в концовке. Потрясающий мяч от Бабича! Да, мы счастливы. Вперед, «Спартак», — передает слова Мартинса пресс-служба «Спартака».

Победный гол забил защитник московского клуба Серджан Бабич на 90+1-й минуте.

«Спартак» прервал серию из 4 матчей без побед. После 8 туров чемпионата России красно-белые набрали 13 очков и расположились на 6-м месте. «Сочи» (6) идет на 12-й позиции.

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Кристофер Мартинс Перейра
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