Зобнин о победе над «Краснодаром» в зимнем турнире в ОАЭ: «Доминировали на первых минутах»

Сегодня, 22:09
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал победу над «Краснодаром» (3:2) в матче Winline Зимнего кубка РПЛ.
— Это первые большие сборы Станковича. Что-то новое увидели?
— У каждого тренера есть свои новшества. Станкович не исключение. С ним интересно работать. Это большая личность в мировом спорте. Тренировки очень интересные.
— Под нагрузками работаете?
— Под нагрузками, да. Одна из первых игр. Ощущается, когда после отпуска долго не играли. Тем более, соперник хороший, серьезный. Первые 20 минут нормально, потом тяжело.
— Второй состав вышел чуть позже, чем у «Краснодара». Первый немного просел на этом фоне?
— Не знаю. Тренер разберет. Посмотрим. Если сравнивать первые минуты, то там мы доминировали. Не исключено, что просто подсели, устали.
— У команды сейчас два равных состава?
— Понятно, что ребята все конкурентоспособные. Даня Зорин хорошо себя проявляет на тренировках. Понятно, что сейчас в «Спартаке» высокая конкуренция. Много качественных иностранцев приехало. Каждый дает свой максимум. Тренер выбирает состав, мы это принимаем и работаем на тренировках.