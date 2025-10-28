Видео
28 октября, 14:09

Андрей Мостовой: «Реакция Мостового на мой гол «Динамо»? Как я мог забить лучше него?»

Руслан Минаев

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал реакцию на свой гол в ворота московского «Динамо» (2:1) от экс-хавбека «Спартака» Александра Мостового.

Легенда красно-белых заявил, что его мяч в ворота «Металлиста» в чемпионате СССР был красивее. Мостовой тогда обыграл несколько игроков соперника перед взятием ворот.

«Его мнение очень важно для меня, — цитирует Мостового «РБ Спорт». — Говорю это без сарказма. Пусть он так считает. Видел его ролик, где он считает, что лучше Зидана, Кака и Пирло. Ну что мне сказать? Как я мог забить лучше него? Поэтому Александру удачи».

27-летний Мостовой в этом сезоне провел 18 матчей за «Зенит», забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
5

  • bvp

    Гол Металлисту действительно шедевр.

    28.10.2025

  • Владислав

    Саша Мостовой уже не "царь". Он активно превращается во фрика

    28.10.2025

  • Константин Кит

    Молодец Андрей!!!

    28.10.2025

  • Alexey Bulatov

    Если "царёк"не полный- идиот,то поймет игрока Зенита

    28.10.2025

    Александр Мостовой
    Андрей Мостовой
