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Сегодня, 12:06

Хавбек «Зенита» Бакаев: «У меня нет поводов, чтобы не быть счастливым»

Алина Савинова
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Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев заявил, что считает себя счастливым человеком.

«Я в любом случае счастливый человек. У меня, слава богу, все живы и здоровы дома. У меня нет поводов, чтобы не быть счастливым. Слава богу, что все дома хорошо», — цитирует Бакаева Metaratings.ru.

Бакаев выступает за «Зенит» с июля 2022 года. В минувшем сезоне 27-летний футболист провел 26 матчей за петербургскую команду во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

В матче турнира «Кубок PARI Премьер» против «Нефтчи» (3:1) Бакаев отметился забитым мячом.

Источник: https://metaratings.ru/news/bakaev-u-menya-net-povodov-chtoby-ne-byt-schastlivym-263239/
Зелимхан Бакаев
Футбол
ФК Зенит
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