Мантуан: «Ренан ждет момента, когда присоединится к «Зениту»

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Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, что поддерживает связь с одноклубником Робертом Ренаном.
В российский клуб футболист прибудет после завершения молодежного чемпионата Южной Америки.
«Мы держим связь и периодически обмениваемся сообщениями. Он очень воодушевлен и ждет момента, когда присоединится к «Зениту». Но пока полностью сосредоточен на игре за сборную», — цитирует Мантуана пресс-служба «Зенита».
Густаво Мантуан и Роберт Ренан ранее были партнерами в бразильском «Коринтиансе». «Зенит» на данный момент проводит второй зимний сбор в ОАЭ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования