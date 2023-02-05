Мантуан: «Ренан ждет момента, когда присоединится к «Зениту»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, что поддерживает связь с одноклубником Робертом Ренаном.

В российский клуб футболист прибудет после завершения молодежного чемпионата Южной Америки.

«Мы держим связь и периодически обмениваемся сообщениями. Он очень воодушевлен и ждет момента, когда присоединится к «Зениту». Но пока полностью сосредоточен на игре за сборную», — цитирует Мантуана пресс-служба «Зенита».

Густаво Мантуан и Роберт Ренан ранее были партнерами в бразильском «Коринтиансе». «Зенит» на данный момент проводит второй зимний сбор в ОАЭ.