Хавбек «Зенита» отказался от перехода в «Кайрат»

20-летний опорник «Зенита» Дмитрий Васильев отказался от перехода в «Кайрат» на правах аренды, сообщает Legalbet.kz.

В нескольких клубах РПЛ рассматривают вариант с арендой полузащитника. В «Зените» не планируют трансфер Васильева, но могут отпустить его в аренду.

В сезоне -2024/25 Васильев провел восемь матчей за «Зенит» во всех турнирах и забил два мяча. Transfermarkt оценил Васильева в 700 тысяч евро. Контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2028 года.

В сезоне 2024 года «Кайрат» стал чемпионом Казахстана.