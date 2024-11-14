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Сегодня, 14:25

Хавбек «Зенита» Васильев зимой может уйти в аренду

Камила Абдурахманова
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20-летний полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев может отправиться в аренду в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает «Спорт День за Днем».

Васильев является воспитанником «Зенита». В декабре 2023 года он подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца июня 2028 года. В текущем сезоне Васильев принял участие в двух матчах РПЛ (6 минут) и шести играх FONBET Кубка России (344 минуты). На его счету два гола.

По данным портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 700 тысяч евро.

Источник: «Спорт День за Днем»
ФК Зенит

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