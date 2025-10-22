Жерсон — о слухах про свое недовольство в «Зените»: «Я всем доволен в клубе»

Полузащитник «Зенита» Жерсон отреагировал на информацию о своем недовольстве в клубе.

«К сожалению, в современном мире, особенно в мире футбола, постоянно о чем-то пишется и говорится. О том, что не имеет общего с действительностью. Как какие-то люди в Бразилии могут знать, что происходит у меня в голове здесь, в России? Мой главный ответ — на поле. Я нахожусь в прекрасных отношениях со всеми игроками в «Зените». Я не читаю новости, до меня только доходят какие-то слухи. Общаюсь с партнерами по команде, владею несколькими языками. Английский знаю не так хорошо, но все равно стараюсь общаться с теми, кто не знает португальский. Иногда спрашиваю у них, что пишут. Конечно, ничего общего с действительностью это не имеет. Я всем доволен в «Зените» и сегодня на поле постарался дать ответ на все эти слухи.

Я нахожусь в хороших отношениях со всеми бразильцами, которые играют в «Зените». Это друзья, которых мне подарил футбол. При этом я хорошо общаюсь с российскими футболистами — с Мостовым и Соболевым, например. На том уровне английского, которым я владею, мы можем объясняться. Но Вендел — человек не только из моего родного города, мы росли в соседних районах. У нас чуть больше общего, и бывает, что мы вместе проводим время за пределами футбольного поля. Мой стиль жизни чуть более схож с Венделом, с ним у нас более тесные отношения. Но я стараюсь поддерживать дружескую атмосферу со всеми в команде», — сказал Жерсон.

Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» этим летом. Он провел за сине-бело-голубых 8 матчей и забил 1 гол.