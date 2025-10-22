22 октября, 23:20
Полузащитник «Зенита» Жерсон отреагировал на информацию о своем недовольстве в клубе.
«К сожалению, в современном мире, особенно в мире футбола, постоянно о чем-то пишется и говорится. О том, что не имеет общего с действительностью. Как какие-то люди в Бразилии могут знать, что происходит у меня в голове здесь, в России? Мой главный ответ — на поле. Я нахожусь в прекрасных отношениях со всеми игроками в «Зените». Я не читаю новости, до меня только доходят какие-то слухи. Общаюсь с партнерами по команде, владею несколькими языками. Английский знаю не так хорошо, но все равно стараюсь общаться с теми, кто не знает португальский. Иногда спрашиваю у них, что пишут. Конечно, ничего общего с действительностью это не имеет. Я всем доволен в «Зените» и сегодня на поле постарался дать ответ на все эти слухи.
Я нахожусь в хороших отношениях со всеми бразильцами, которые играют в «Зените». Это друзья, которых мне подарил футбол. При этом я хорошо общаюсь с российскими футболистами — с Мостовым и Соболевым, например. На том уровне английского, которым я владею, мы можем объясняться. Но Вендел — человек не только из моего родного города, мы росли в соседних районах. У нас чуть больше общего, и бывает, что мы вместе проводим время за пределами футбольного поля. Мой стиль жизни чуть более схож с Венделом, с ним у нас более тесные отношения. Но я стараюсь поддерживать дружескую атмосферу со всеми в команде», — сказал Жерсон.
Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» этим летом. Он провел за сине-бело-голубых 8 матчей и забил 1 гол.
Ю.Ю.
Да и хрен бы на эту нелюбовь, зато "халявные чужие миллионы".
24.10.2025
Valery Petrukhin
Не люблю "Зенит". От слова "совсем"!!!
24.10.2025
lvb
Ого, мощный ответ хейтерам)) Однако Жерсонюк много говорит. Наверное это хорошо). А то у "хехемона" после побега Рукаку.. спикеров считай и нет. Вот пусть Жерсонюк и отдувается, в публичном пространстве. Пока более ни в чем не замечен. Вчерашний гол не в счет)))
23.10.2025
Ю.Ю.
И что Вам мешает реализовать свою мечту?
23.10.2025
ViktorDiktor®
:face_with_hand_over_mouth:
23.10.2025
alexb2025personal
Жерсон не вписался в Зенит, но он мне нравился за бразильский клуб. Время покажет. Вот Вендел мне очень нравился, когда на поле, но очень не нравится отношение к делу.
23.10.2025
Valery Petrukhin
Ещё бы! Я бы тоже за халявные чужие миллионы, не играя, с удовольствием поддерживал бы дружеские отношения!!!
23.10.2025
Игорь Малышев
И, тем не менее, дерьмо про Зенит - любимая пища СЭ уже много лет.
23.10.2025