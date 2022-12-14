Хайкин не является приоритетным вариантом для «Маккаби» Хайфа

Выяснилось, при каких условиях голкипер Никита Хайкин может стать игроком израильского «Маккаби» из Хайфы, сообщает Sport24.

По данным источника, россиянин не является приоритетным кандидатом для израильского клуба. К нему вернуться в случае, если основному вратарю «Маккаби» американцу Джошу Коэну потребуется операция, а с основным кандидатом на замену — Офиром Марциано из «Фейеноорда» не удастся договориться. Пока «Маккаби» официально не общался с агентами Хайкина.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел 27 игр за норвежский клуб «Буде-Глимт» в чемпионате страны. С 1 января 2023 года он станет свободным агентом.