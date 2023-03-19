Хердур Магнуссон надеется, что ЦСКА обыграет «Зенит» в предстоящем матче

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Бывший защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поделился мыслями о предстоящем матче 20-го тура чемпионата России между армейцами и «Зенитом».
«Надеюсь, ЦСКА обыграет «Зенит», — приводит «Чемпионат слова Магнуссона.
Магнуссон выступал за московский клуб с 2018 по 2022 год. В июле прошлого года он подписал контракт с греческим «Панатинаикосом».
Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет сегодня, 19 марта, и начнется в 19.30 по московскому времени.
Петербургский клуб с 48 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. Армейцы занимают 5-е место, набрав 32 очка.