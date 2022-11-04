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Сегодня, 12:58

«Херенвен» объяснил, почему обратился в ФИФА с требованием получить деньги от ЦСКА

Микеле Антонов
Корреспондент
Чидера Эджуке.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В пресс-службе «Херенвена» ответили на запрос «СЭ» по разъяснению ситуации с оплатой трансфера нигерийского футболиста Чидера Эджуке в ЦСКА.

«ЦСКА должен был заплатить «Хееренвеену» ровно 3,1 миллиона евро еще в мае. Это подтверждает наш генеральный директор Сеес Рузмунд. Только после этого наш клуб получит полную сумму за трансфер Чидеры Эджуке. Напомним, игрок был продан еще летом 2020 года! Поэтому «Херенвен» ждет легальную помощь от ФИФА», — заявили «СЭ» в клубе.

В начале ноября генеральный директор «Херенвена» Сеес Рузмунд заявил, что российский клуб не выплатил полностью сумму трансфера за Эджуке, который перешел в ЦСКА еще в 2020 году.

Сейчас Чидера выступает за «Герту» на правах аренды.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Чидера Эджуке
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