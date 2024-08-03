«Херенвен» пожаловался на ЦСКА в CAS из-за невыплаты транша за переход Эджуке

Нидерландский «Херенвен» обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) и ФИФА из-за невыплаты ЦСКА за трансфер экс-полузащитника армейцев Чидеры Эджуке, сообщает Voetbal International.

ЦСКА не перевел в «Херенвен» последний транш за переход нигерийца в размере 3,1 миллиона евро.

«Мы продержались долгое время, но сейчас чувствуем нехватку этих миллионов. Мы должны принять это во внимание из-за проблем в этом сезоне», — приводит Voetbal International cлова исполнительного директора клуба Ферри де Хаана.

ЦСКА выкупил Эджуке у «Херенвена» в 2020 году. С того момента нигериец несколько раз приостанавливал контракт с армейцами, пока окончательно не покинул РПЛ летом этого года. Всего полузащитник провел за ЦСКА 65 матчей, забил 10 мячей и сделал 8 голевых передач.

В июле Эджуке подписал контракт с «Севильей».