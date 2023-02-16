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Сегодня, 10:00

Конти: «Мой дом в Португалии грабили трижды. Один раз — пока я спал»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Херман Конти.
Фото ФК «Локомотив»
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Защитник «Локомотива» Херман Конти в интервью «СЭ» рассказал о детстве в Аргентине и взрослой жинки в Португалии.

— Ты вырос в городе Санта-Фе — расскажи о своем детстве.

— Главное воспоминание о Санта-Фе — это очень жаркое место, летом температура под плюс 50! Поэтому я уже предвкушаю русскую зиму. Такой холод — это для меня впервые.

Я вырос семье работяг, в детстве попал в местную небольшую команду. А в 12 лет меня пригласили в большой клуб — «Колон». Там я и начал профессиональную карьеру.

— Город сильно пострадал от празднования победы Аргентины на чемпионате мира?

— Да, Санта-Фе досталось — как и остальным городам в стране, ха-ха! Я смотрел финал в своем родном городе — вместе с семьей, братьями, друзьями. Это было что-то феноменальное. Все очень нервничали, переживали и были нереально счастливы, когда Аргентина победила. Я даже расплакался! Счастлив, что Месси удалось закрыть вопрос о лучшем футболисте мира.

— Южная Америка окутана криминалом. Тебе когда-нибудь угрожала опасность?

— Знаешь, уровень преступности в Аргентине такой же, как и во всем мире. Когда играл в Португалии, мой дом грабили трижды. Два раз — пока меня не было, а однажды — когда я спал! Проснулся — вокруг все перевернуто. Слава богу, забрали только деньги... Судя по всему, грабители пустили газ, и нас с женой просто отключило. Мы ничего не почувствовали. Даже собака не проснулась!

Поэтому не сказал бы, что в той же Аргентине опаснее. Просто там давно есть определенные правила безопасности, которые все соблюдают. Например, на улице лучше передвигаться на транспорте, а не пешком. А в квартирах и домах устанавливать сигнализацию. В остальном это обычная страна.

28-летний Конти выступал в чемпиона Португалии с 2018 по 2023 год. В конце января 2023 года он перешел в «Локомотив». Его команда располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков за 17 туров.

Полное интервью с Херманом Конти читайте на сайте «СЭ»

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ФК Локомотив (Москва)
Херман Конти
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