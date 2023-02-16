Конти: «Были опасения из-за переезда в Россию. Желание играть в Европе все перевесило»

Защитник «Локомотива» Херман Конти в интервью «СЭ» рассказал о первых днях адаптации в России.

— Как в семье восприняли твое желание перейти в российский клуб?

— Конечно, определенные опасения возникали — сам понимаешь, по телевизору всякое показывают... Но мое желание вернуться в европейский футбол перевесило все сомнения. К тому же я созвонился с Адольфо Гайчем, Педриньо, Диего Лаксальтом. Они меня заверили, что в России все супер — нет повода для беспокойства.

— Это твои первые сборы в «Локомотиве». Сложно адаптироваться, когда вокруг практически никто не говорит по-испански?

— Да, поначалу было тяжело. Да и до сих пор непривычно. Мне очень помогает Гильерме. Он бразилец, я аргентинец — языки похожи, поэтому чаще всего общаюсь с ним. Но уже выучил пару русских слов. Например, «доброе утро». Буду улучшать знания русского и дальше.

28-летний Конти перешел в «Локомотив» в конце января 2023 года. Его команда занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков за 17 матчей.

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