Конти: «Мой трансфер в «Зенит» сорвал президент аргентинского клуба»

Защитник «Локомотива» Херман Конти в интервью «СЭ» рассказал о своем несостоявшемся трансфере в «Зенит» в 2017 году.

— Правда, что ты мог оказаться в России гораздо раньше? Летом 2017-го писали, что ты близок к переходу в «Зенит».

— Это правда. Причем мной интересовался не только «Зенит» — были и другие хорошие клубы. Но в «Колоне» довольно одиозный президент, который зарубил все предложения. В итоге смогли договориться только с «Бенфикой».

Не жалею, что не перешел в «Зенит». Значит, так было нужно. Зато теперь у меня есть дополнительная мотивация в матчах с этим клубом.

28-летний Конти перешел в «Локомотив» в конце января 2023 года. Его команда занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков за 17 матчей.

Полное интервью с Херманом Конти читайте на сайте «СЭ»