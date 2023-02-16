Конти: «У меня отличные отношения с Руем Виторией. Он верил в меня»

Защитник «Локомотива» Херман Конти в интервью «СЭ» рассказал о своих отношениях с бывшим тренером «Спартака» Руи Виторией.

— Твоими конкурентами в «Бенфике» были Рубен Диаш, Фертонген, Отаменди, Жардел. Их вообще реально вытеснить из состава?

— Об этом остается только рассуждать — получилось бы выиграть конкуренцию или нет. К сожалению, жизнь сложилась так, что мне сильно помешала травма. Хотя то, что я играл и тренировался вместе с такими игрокам, уже здорово. Они меня многому научили, это классный опыт.

— Ты поработал с Руем Виторией, у которого не пошло в «Спартаке». Чем он запомнился?

— У нас прекрасные отношения. Очень благодарен Рую за то, что он поверил в меня и пригласил из Аргентины. Но, возвращаясь к вопросу о конкуренции... Все-таки выиграть ее у Рубена Диаша, с которым мы претендовали на одну позицию, было очень сложно. Он нереально сильный защитник с потрясающей работоспособностью: мог спокойно играть через два дня на третий и вообще не уставать. Тем не менее, Витория верил в меня, предоставлял игровое время.

Что касается работы Руя в «Спартаке», то [неудача] вообще ничего не значит. Так бывает: в одном клубе у тренера получается, в другом — нет.

28-летний Конти выступал за «Бенфику» по руководством Витории с 2018 по 2019 год.

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