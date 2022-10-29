Хесус Медина оценил игру Лукина в дебютном матче за ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина оценил отмененный гол Егора Ушакова в матче 15-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:0). Также футболист отметил дебют Матвея Лукина.

— Гол Ушакова чистый?

— С того места, где мы находились, не было видно, чистый гол или нет. Даже Бруно сказал, что ему не было это видно. И там не было повтора. Поэтому мы не смогли это перепроверить.

— Сегодня дебютировал Лукин. Его называли Мальдини. Поздравляли его как-то в команде?

— Он, действительно, очень внешне похож. Его дебют состоялся в таком очном жестком матче, когда соперник атаковал. Была куча работы. В таком тяжелейшем матче он выдержал, выстоял. Мы очень рады за него. Понимаем, что он очень качественный, талантливый игрок. У него большое будущее. Очень рад, что его дебют пришелся на такой тяжелейший матч, в котором он провел себя достаточно уверенно, достойно. По сути справился со своей задачей. Уверен, что он будет продолжать расти.

Кроме того, Медина заявил, что ЦСКА не теряет надежды на победу, отмечая, что команда может побороться за первое место.

— Считаю, команда уверена, хорошо создает эпизоды. Сейчас необходимо мотивироваться дальше и продолжать выступать, идти вперед и повысить эффективность.