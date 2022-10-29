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29 октября, 22:27

Хесус Медина оценил игру Лукина в дебютном матче за ЦСКА

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина оценил отмененный гол Егора Ушакова в матче 15-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:0). Также футболист отметил дебют Матвея Лукина.

— Гол Ушакова чистый?

— С того места, где мы находились, не было видно, чистый гол или нет. Даже Бруно сказал, что ему не было это видно. И там не было повтора. Поэтому мы не смогли это перепроверить.

— Сегодня дебютировал Лукин. Его называли Мальдини. Поздравляли его как-то в команде?

— Он, действительно, очень внешне похож. Его дебют состоялся в таком очном жестком матче, когда соперник атаковал. Была куча работы. В таком тяжелейшем матче он выдержал, выстоял. Мы очень рады за него. Понимаем, что он очень качественный, талантливый игрок. У него большое будущее. Очень рад, что его дебют пришелся на такой тяжелейший матч, в котором он провел себя достаточно уверенно, достойно. По сути справился со своей задачей. Уверен, что он будет продолжать расти.

Кроме того, Медина заявил, что ЦСКА не теряет надежды на победу, отмечая, что команда может побороться за первое место.

— Считаю, команда уверена, хорошо создает эпизоды. Сейчас необходимо мотивироваться дальше и продолжать выступать, идти вперед и повысить эффективность.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
3
0
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