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Сегодня, 07:28

Ханкич: «Цель — выучить русский как можно скорее, для меня это важно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новичок «Ростова» Хидает Ханкич отметил, что намерен выучить русский язык, чтобы выразить уважение стране, где выступает.

«Боснийский, русский — языки славянской группы, как и болгарский. Я пять лет жил в Чехии — там тоже славянский. И во всех этих языках есть слова, схожие с русскими. В Болгарии в этом плане мне было тяжеловато, потому что все перемешивалось в голове, ведь я говорю в общей сложности на четырех языках — немецком, боснийском, английском, чешском, немного по-болгарски, немного по-румынски. Знаю слова из турецкого, албанского. Но сейчас цель — выучить русский как можно скорее, для меня это важно. Плюс изучение языка — это знак уважения стране, куда ты приехал играть. Язык помогает адаптироваться значительно быстрее.

В первую неделю я уже получил слишком много информации — новые лица, новые имена на поле. Но сейчас максимально необходимо выучить футбольные термины, чтобы понимать подсказки защитников и подсказывать им. Потом уже буду зубрить остальное. Ищу подходящего учителя, но пока мне помогает клубный переводчик: я спрашиваю его, как-то или иное слово звучит на русском», — цитирует «РБ Спорт» Ханкича.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/hidaet-hankich-budu-uchit-russkij-e-to-znak-uvazheniya-strane-prinyavshej-tebya/
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