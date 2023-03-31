Хиддинк: «Мне очень понравилось работать с Акинфеевым, он мог поймать вообще любой мяч»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк оценил голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Желаю Акинфееву всего наилучшего! Мне очень понравилось с ним работать. Он качественный вратарь с потрясающими мягкими руками. Был вездесущ — мог поймать вообще любой мяч. К тому же он отличная личность. Мне очень нравилось, что он часто высказывал свое мнение абсолютно честно», — цитирует Хиддинка Sport24.

В текущем сезоне 36-летний голкипер провел 23 матча за ЦСКА во всех турнирах, пропустил 22 мяча и 8 раз отстоял на ноль.