0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:48

Хиддинк назвал Павлюченко одним из сильнейших российских нападающих в истории

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк отреагировал на новость о том, что Роман Павлюченко намерен возобновить карьеру.

«Павлюченко хочет вернуться в футбол? Удивлен. У Романа была отличная футбольная карьера. Павлюченко — один из сильнейших российских нападающих в истории», — приводит слова Хиддинка «РБ Спорт».

Ранее сам Павлюченко сообщил, что может возобновить карьеру в составе «Уфы». Таким образом, 41-летний футболист сможет помочь уфимскому клубу пройти дальше в Кубке России и забить двухсотый гол на клубном уровне.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gus-hiddink-pavlyuchenko-odin-iz-sil-nejshih-rossijskih-napadayushhih-v-istorii/
Роман Павлюченко
Футбол
Гус Хиддинк
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Третьяка заключили под стражу в СИЗО. Что это за Третьяк и какое отношение он имеет к хоккею
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Актера Бориса Щербакова госпитализировали в Москве
В Казахстане вынесли на обсуждение проект о закрытии торгпредства в России
Береговая охрана Греции открыла огонь по турецкому катеру
Российский актер приехал в зону спецоперации добровольцем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

С «Химок» сняли запрет на регистрацию новых футболистов

Булыкин объяснил, почему поддерживает решение Павлюченко возобновить карьеру