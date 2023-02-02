Хиддинк назвал Павлюченко одним из сильнейших российских нападающих в истории

Бывший тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк отреагировал на новость о том, что Роман Павлюченко намерен возобновить карьеру.

«Павлюченко хочет вернуться в футбол? Удивлен. У Романа была отличная футбольная карьера. Павлюченко — один из сильнейших российских нападающих в истории», — приводит слова Хиддинка «РБ Спорт».

Ранее сам Павлюченко сообщил, что может возобновить карьеру в составе «Уфы». Таким образом, 41-летний футболист сможет помочь уфимскому клубу пройти дальше в Кубке России и забить двухсотый гол на клубном уровне.