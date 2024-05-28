Гус Хиддинк: «Семак заслужил стать рекордсменом РПЛ»

Сегодня, 18:09
Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал шестое чемпионство «Зенита» подряд под руководством Сергея Семака.
«Семак побил рекорд Романцева по чемпионствам подряд? Поздравляю Сергея, он заслужил стать рекордсменом РПЛ. У Семака всегда был виден менталитет победителя», — цитирует Хиддинка «РБ Спорт».
Семак вместе с «Зенитом» шесть раз подряд выигрывал чемпионат России. По этому показателю он обошел Олега Романцева, который побеждал в турнире со «Спартаком» на протяжении пяти лет подряд с 1997 по 2001 год.
При этом суммарно у экс-тренера красно-белых восемь титулов, у Семака — шесть.