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Сегодня, 18:09

Гус Хиддинк: «Семак заслужил стать рекордсменом РПЛ»

Алина Савинова
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Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал шестое чемпионство «Зенита» подряд под руководством Сергея Семака.

«Семак побил рекорд Романцева по чемпионствам подряд? Поздравляю Сергея, он заслужил стать рекордсменом РПЛ. У Семака всегда был виден менталитет победителя», — цитирует Хиддинка «РБ Спорт».

Семак вместе с «Зенитом» шесть раз подряд выигрывал чемпионат России. По этому показателю он обошел Олега Романцева, который побеждал в турнире со «Спартаком» на протяжении пяти лет подряд с 1997 по 2001 год.

При этом суммарно у экс-тренера красно-белых восемь титулов, у Семака — шесть.

Источник: РБ Спорт
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Гус Хиддинк
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