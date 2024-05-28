Гус Хиддинк: «Семак заслужил стать рекордсменом РПЛ»

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал шестое чемпионство «Зенита» подряд под руководством Сергея Семака.

«Семак побил рекорд Романцева по чемпионствам подряд? Поздравляю Сергея, он заслужил стать рекордсменом РПЛ. У Семака всегда был виден менталитет победителя», — цитирует Хиддинка «РБ Спорт».

Семак вместе с «Зенитом» шесть раз подряд выигрывал чемпионат России. По этому показателю он обошел Олега Романцева, который побеждал в турнире со «Спартаком» на протяжении пяти лет подряд с 1997 по 2001 год.

При этом суммарно у экс-тренера красно-белых восемь титулов, у Семака — шесть.