0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:25

Хиддинк поставил Жиркова в один ряд с Роберто Карлосом и Эшли Коулом

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Мария Куцубеева
Корреспондент
Юрий Жирков и Гус Хиддинк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о завершении карьеры Юрия Жиркова.

«Мой топ-3 левых защитников мирового класса: Юрий Жирков, Эшли Коул и Роберто Карлос. Понравилось работать с ним. Он славный, особенный человек!» — сказал Хиддинк «СЭ».

В составе сборной России защитник стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, а также дошел до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году.

В общей сложности 39-летний Жирков провел в составе национальной команды 105 матчей, забив 2 гола.

Жирков и Хиддинк вместе работали в «Анжи» и сборной России.

Юрий Жирков
Гус Хиддинк
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Царское выступление Головина против «ПСЖ». Забил гол и затмил на поле Неймара
Марокканский теннисист сыграл 135 договорных матчей. Это пока рекорд
Более 250 тыс. человек призвали Шольца к мирным переговорам по Украине
В Кремле отреагировали на возможный ввод санкций Сербией
В Bloomberg узнали сумму ущерба экономике Турции от землетрясений
Лавров указал на признание чиновников США в причастности к взрывам на СП
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Динамо» о Жиркове: «Спасибо за яркую игру в нашем клубе»

Стрепетов заявил, что «Спартак» готовится дай бой «Зениту» в чемпионате