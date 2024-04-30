Хиддинк: «Продлить контракт с Семаком — мудрое решение. Он был очень умным игроком»

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал «СЭ» решение руководства «Зенита» продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком до 2030 года.

30 апреля председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что клуб договорился о продлении соглашения с 48-летним специалистом до 2030 года.

«Продлить контракт с Семаком — мудрое решение! Он был очень умным игроком и совершил великолепный переход, чтобы стать таким же умным тренером. Он лучший! Семак — приятный и душевный человек. Здорово, что он такой, это не мешает ему одновременно быть лидером!» — сказал Хиддинк «СЭ».

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Под его руководством сине-бело-голубые стали пятикратными чемпионами России, один раз выиграли Кубок России и четыре раза — Суперкубок страны.

В текущем сезоне после 26 туров «Зенит» (50 очков) лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая по дополнительным показателям «Краснодар».